Jennifer Lopez e Ben Affleck si sarebbero sposati in segreto

Jennifer Lopez e Ben Affleck sarebbero diventati moglie e marito durante le nozze segrete celebrate al Ritz-Reynolds Hotel sul Lago Oconee in Georgia. La notizia rimbalza sui siti di gossip americani che spiegano che la celebre coppia di Hollywood avrebbe scelto di coronare il loro rapporto lontano da ogni annuncio, facendo firmare a ospiti e organizzatori un rigidissimo accordo di segretezza per evitare che circolassero notizie.

Della blindatissima cerimonia non ci sono conferme o smentite e per ora non esistono foto. Probabile che siano state vendute per una grande esclusiva a un magazine americano. Le voci, poi messe in giro dai media statunitensi, arrivano dai vicini dell'esclusivo hotel, la cui chiusura prolungata e il via vai intorno avrebbe suscitato domande e curiosità.

La coppia avrebbe pronunciato il fatidico "sì" 19 anni dopo il clamoroso retromarcia del 2003 quando ci ripensarono mentre erano sul punto di andare all'altare. I due attori si sono rimessi assieme l'anno scorso e a settembre si sono ufficialmente fidanzati. La Lopez, che ha 52 anni, e Affleck, che è di tre anni più giovane, si erano innamorati per la prima volta nel novembre 2002, dopo aver recitato insieme nel film "Gigli", ma l'anno dopo, letteralmente alla vigilia delle nozze, il matrimonio era stato cancellato, ufficialmente per "la troppa attenzione dei media", e nel gennaio 2004 i due si erano lasciati.

Lei si è sposata per tre volte: con Ojani Noa dal 1997 al 1998, poi con Chris Judd, matrimonio andato avanti dal 2001 al 2003 e, infine, con Marc Anthony, da cui ha avuto due figli. Ben Affleck, invece, si è sposato con Jennifer Garner da cui ha avuto tre figlie. La coppia ha divorziato nel 2018. In febbraio la Lopez aveva confidato a People di aver fiducia, stavolta, sulla tenuta del loro amore: "Siamo più vecchi ora, siamo più intelligenti, abbiamo più esperienza, siamo in posti diversi nelle nostre vite, abbiamo figli ora, e dobbiamo essere molto consapevoli di queste cose".