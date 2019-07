Jennifer Lawrence sarà la protagonista del nuovo film di Paolo Sorrentino

"Mob Girl" ripercorre la vera storia di Arlyne Brickman, nata nel 1934 nel Lower East Side di New York e cresciuta tra i criminali. La ragazza viene sedotta dallo sfarzoso stile di vita dei gangster e inizia a frequentarli e a lavorare per loro. Quando uno strozzino minaccia la figlia, decide però di voltare le spalle alla malavita per diventare un'informatrice della polizia. La sua testimonianza porto' alla cattura e alla condanna di boss come Anthony Scarpati e della famiglia criminale Colombo.



"Vedere questa storia dal punto di vista di una donna è un approccio fresco per raccontare la classica storia di gangster" ha dichiarato il produttore Brad Weston a "Variety". "Non potevamo pensare ad un team più stellare, con Jennifer protagonista di un ruolo complesso e Paolo al timone, per portare sullo schermo la prospettiva potente e unica di Arlyne"