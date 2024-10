Jennifer Lawrence di nuovo incinta, in attesa del secondo bebè

"Faccio del mio meglio - aveva detto a proposito di come cerca di proteggere il suo bambino dagli scatti dei fotografi - ero così nervosa quando ero incinta. Venivo continuamente paparazzata. Mi sono chiesta, 'come c... faccio a non perdere il controllo quando questi tipi cercano di fotografare il mio piccolo?'". Poi si è resa conto che le energie negative avevano conseguenze sul figlio quindi ha cambiato atteggiamento. "Faccio più zen - ha spiegato - e sono più rilassata quando vengo fotografata perché non ho scelta, devo semplicemente accettarlo. Faccio un respiro profondo e tiro avanti, non voglio che lui (il bambino, ndr) erediti la mia ansia e la mia rabbia".