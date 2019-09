Molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata, dopo l'annuncio, a febbraio, del suo fidanzamento con Cooke Maroney, Jennifer Lawrence non ha più dato informazioni sulle nozze, tanto che per alcuni i due si sarebbero già sposati in gran segreto. Ma ecco arrivare la lista nozze: sembra quindi che questo matrimonio si debba ancora fare.



"Pianificare un matrimonio è così eccitante, ma può essere travolgente. Per chiunque abbia bisogno di un po' di ispirazione, ho pensato che sarebbe stato divertente collaborare con Amazon per condividere alcuni dei miei articoli preferiti. È così facile e puoi trovare tutto ciò di cui hai bisogno in un unico posto..." scrive la Lawrence sul sito di e-commerce.

Di oggetti ce n'è davvero per tutti gusti.

La bella attrice sembra avere preferenze molto variegate, ma con una predilizione per la cucina. "Adoro ospitare persone a casa", scrive e così ecco il set per la fondu in rame da 11 pezzi, una caraffa per il vino con tappo in quercia, e un'affettatrice per formaggi in marmo."Adoro provare nuove ricette, quindi è importante avere gli strumenti giusti in cucina. Cucinare per due è sempre più divertente!", aggiunge e nella lista compaiono una friggitrice ad aria, una macchina per caffè espresso De Longhi, un robot da cucina economico ma anche oggetti più tradizionali, come set di pentole, coltelli e bicchieri da poche centinaia di dollari, un braciere in rame o la piastra di pietra per la pizza e poi la moka in perfetto italian style, la macchina per fare la pasta in casa e via così per arrivare al tappetino per lo yoga e persino le ventole da soffitto, fino ad oggetti più costosi come la cyclette da quasi 2mila dollari o lo schermo TV da 1500 dollari.