JazzMi, due preview estive in attesa della settima edizione

JazzMi è ormai uno dei maggiori festival jazz in Italia, punto di riferimento per tantissimi artisti, musicisti, organizzatori, realtà locali e operatori dello spettacolo che lavorano insieme e in sinergia per la riuscita di un grande evento territoriale che coinvolge Milano attraverso eventi in città, in periferia e nei comuni fuori della Città Metropolitana.

Per spegnere la settima candelina del festival è previsto un cartellone straordinario: oltre 200 concerti nei teatri e nei club, eventi speciali, film, esposizioni e incontri con gli artisti.

Jean-Phi Dary & Jeff Mills, Alfa Mist, Paolo Fresu, Emma-Jean Thackeray, Fabrizio Bosso, Jaimie Branch & Jason Nazary e Vijay Iyer

sono alcuni tra i primi nomi già affissi in cartellone, pronti ad attirare il pubblico e gli amanti del jazz.