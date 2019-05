Jazz:Re:Found Festival, l'undicesima edizione si chiude in Monferrato

DAL 21 AL 23 GIUGNO 3 maggio 2019 16:42 Jazz:Re:Found Festival, lʼundicesima edizione si chiude in Monferrato Il ciclo di eventi della stagione itinerante si conclude con tre giorni (dal 21 al 23 giugno) in terra piemontese e una preview a Milano con The Comet is coming

Giunto alla undicesima edizione, Jazz:Re:Found Festival ha rivoluzionato i propri confini: non più soltanto un festival concentrato nel tempo e nello spazio ma un ciclo di eventi a lungo termine che ha coinvolto diverse città italiane. Una tre giorni, dal 21 al 23 giugno, in Monferrato concluderà questa lunga stagione denominata "Black and Forth", per celebrare definitivamente l'emersione della musica nera. Protagonisti, tra gli altri, Gilles Peterson, Yussef Dayes, I hate my village, Area. Ma ci sarà anche un preview d'eccezione, con il live di The Comet is coming, l'11 maggio a Milano (Santeria Toscana):

The Comet Is Coming è uno dei progetti di Shabaka Hutchings, sassofonista londinese e nome cruciale della vitalità del jazz contemporaneo. Attualmente è protagonista dei progetti più interessanti a cavallo tra la tradizione free e la scena contemporanea con Melt Yourself Down, The Ancestors e Sons of Kemet. The Comet Is Coming è un trio con uno stile che fonde jazz, afrobeat ed elettronica per un viaggio intergalattico e psichedelico. Presenteranno dal vivo il secondo lavoro "Trust in the Lifeforce of the Deep Mystery" uscito sull'iconica etichetta Impulse (dopo che l'esordio "Channel the Spirit" è valso al gruppo la candidatura al Mercury Prize).