I Jane's Addiction annullano il tour dopo la lite sul palco tra Perry Farrell e Dave Navarro

Perry Farrell è intervenuto sui social facendo un mea culpa e spiegando: "Questo fine settimana è stato incredibilmente difficile e dopo aver avuto il tempo e lo spazio per riflettere è giusto che mi scusi con i miei compagni di band, in particolare Dave Navarro, i fan, la famiglia e gli amici per le mie azioni durante lo spettacolo di venerdì. Sfortunatamente il mio punto di rottura ha portato a un comportamento ingiustificabile e mi assumo la piena responsabilità per come ho scelto di gestire la situazione". Dave Navarro, in un post condiviso con Stephen Perkins ed Eric Avery, ha parlato delle cause che hanno portato a quella situazione: "A causa di un comportamento ripetuto e delle difficoltà di salute mentale del nostro cantante Perry Farrell, siamo giunti alla conclusione che non abbiamo altra scelta se non quella di interrompere il tour negli Stati Uniti. La nostra preoccupazione per la sua salute e sicurezza personale, così come per la nostra, ci ha lasciato senza alternative. Speriamo che possa trovare l’aiuto di cui ha bisogno". I tre si sono poi scusati con i fan per l'interruzione del tour: "Ci dispiace profondamente di non poter mantenere l’impegno preso con tutti i nostri fan che hanno già acquistato i biglietti. Non vediamo alcuna soluzione che possa garantire un ambiente sicuro sul palco o permetterci di offrire regolarmente una grande performance".