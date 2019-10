James Franco di nuovo nei guai: due donne lo accusano di molestie sessuali

Nuove accuse per James Franco, già finito nell'occhio del ciclone #MeToo e passato indenne. A presentare una denuncia sono state questa volta due ex studentesse della sua scuola di recitazione. Secondo Sarah Tither-Kaplan e Toni Gaal, questi i nomi delle due donne, l'attore avrebbe tenuto "comportamenti sessualmente inappropriati" nei loro confronti in cambio di ruoli particolari nei suoi progetti.

I fatti risalirebbero al 2014 quando Franco e il suo socio in affari Vince Jolivette gestivano la scuola di recitazione Studio 4 con filiali a New York e Los Angeles, poi chiusa bruscamente nel 2017.

Secondo le due ex studentesse il divo prometteva ruoli "speciali" alle allieve, ma nel contempo chiedeva loro, intimidendole, di spogliarsi davanti a lui e ai suoi amici come contropartita per i trattamenti di riguardo all'interno della scuola.

La scuola, stando alla denuncia di 33 pagine presentata alla Corte Suprema della Contea di Los Angeles, avrebbe quindi avuto lo scopo di "sfruttare gli studenti e usare i loro soldi...". Durante una "master class" sulle scene sessuali ad esempio Franco avrebbe spinto le studentesse ben oltre la finzione cinematografica registrando i provini per la partecipazione e "obbligandole" ad attività sessuali e mostrare parti intime.