Izi, il ritorno del rapper con "Aletheia": "Un'illuminazione dopo la depressione"

NUOVO DISCO 10 maggio 2019 10:45 Izi, il ritorno del rapper con "Aletheia": "Unʼilluminazione dopo la depressione" A due anni da "Pizzicato", il nuovo album in uscita il 10 maggio

"Aletheia" in greco significa svelamento, rivelazione. E' il titolo del nuovo album del rapper Izi: "E' il momento in cui arriva l’illuminazione, un nuovo livello di consapevolezza. È il momento in cui la vita comincia ad assumere un nuovo senso". In uscita il 10 maggio, il lavoro arriva dopo due anni di silenzio coincisi con un periodo buio "di depressione nera, crisi epilettiche, visioni".

Dopo il successo dei precedenti "Fenice" (2016) e "Pizzicato" (2017), entrambi certificati disco d’oro dalla Fimi, “Aletheia” segna un cambiamento per Diego Germini, 23 anni: un nuovo battesimo artistico, come se fosse il suo primo album. Il rapper ha cercato nuove chiavi di lettura della realtà costruendosi una propria visione spirituale dell’esistenza. Rabbia, amore, tranquillità, leggerezza, odio sono i frammenti che popolano l’inconscio di Izi e attraversano i nuovi 16 brani, ognuno frutto di riverberi e visioni: “Dopo Pizzicato ho avuto un anno e mezzo di depressione nera, crisi epilettiche, visioni. Fingevo la felicità, ma non sono mai stato bene. Ho dovuto isolarmi e imparare a farmi attraversare dal dolore. Voglio essere vero, e se mi manifesto, posso dare ad altri la possibilità di farlo".



Ad attestare le diverse sfumature e la multiformità dell'album ci sono le collaborazioni con Sfera Ebbasta (in "48H") e Speranza (in "Ok"). Tra i produttori Charlie Charles, tha Supreme, David Ice, Mace, High Klassified, Maaly Raw, Heezy Lee, Josh e Bijan Amir e Frankie P.



Tra la varietà di riferimenti resta la "sua" Genova e Fabrizio De Andrè. Spicca tra le tracce "Dolcenera" di Faber, una cover che non ti aspetti da un rapper. "All'inizio avevo paura di farla. Ero a Amsterdam e volevo solo campionarla, ma a un certo punto mi sono accorto che non riuscivo a scrivere un testo mio. Così ho registrato la mia versione. E' un testo che rimane super attuale per le alluvioni, il bisogno di odio, la violenza politica... Dolcenera è un urlo di speranza che qualcosa cambi rispetto all'attitudine di plastica che c'è".