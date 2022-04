Isotta è una donna "Romantik Dark" tra fragilità e coraggio

Tredici tracce in cui la cantautrice toscana racconta la sua vita, i legami umani, le difficoltà quotidiane, le fragilità, la violenza, sotto ogni sua forma. In contemporanea, sarà in rotazione radiofonica il quarto singolo estratto, " Psicofarmaci " con la partecipazione di Claudia Gerini , voce fuori campo.

Un disco in cui Isotta riversa tutti i suoi sentimenti e i suoi stati d’animo: "Ciò che scrivo mi appare come un flash - spiega l’autrice - non è il frutto della mente condizionata, ma è la mia parte più sincera e spontanea a parlare, che spesso mi è così oscura e nascosta, ma essenziale per esprimere le emozioni più profonde".

Isotta sototliena che canta parole che la colpiscono: "Come frustate e mi scuotono lasciandomi senza fiato, apparentemente senza senso, e su questa spinta scrivo le mie canzoni. Scrivere è catartico e attraverso le parole voglio liberarmi da ogni trappola interiore che mi soffoca e trattiene: sono io che appartengo alla mia musica, non viceversa. Lotto per ottenere coraggio ogni giorno, forse solo così potrò riuscire a conoscere davvero chi sono. Ci vuole più coraggio ad avere coraggio e oggi non è (mai) il giorno per arrendersi".

