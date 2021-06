"Io sono nessuno": arriva in sala il nuovo film con Bob Odenkirk

In anteprima su Tgcom24 una scena di "Io sono nessuno", film diretto da Ilya Naishuller che sbarca in sala il 30 giugno. Il protagonista è Bob Odenkirk, nei panni del tranquillo e pavido Hutch Mansell. Hutch è un padre sottovalutato e un marito trascurato, che prende le umiliazioni della vita in faccia, senza mai respingerle. Un episodio, però, cambierà per sempre il suo destino e quello della sua famiglia...