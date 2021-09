"Io Resto", la pandemia di Covid vista dal cuore di un ospedale in prima linea

Per la prima volta, una videocamera mostra il fardello emotivo e la gentilezza nei rapporti tra pazienti e personale sanitario durante lo scoppio della pandemia.

E' una storia che appartiene a tutti, è un racconto collettivo. L'Italia è nel mezzo di un rigido lockdown dovuto al primo picco pandemico per il Covid, la Lombardia è la regione più colpita, i casi di infezione del virus aumentano, gli ospedali non sono adeguatamente attrezzati. E' in questo momento che, a Brescia, Michele Aiello decide di affiancare dottori, infermieri e autotrasportatori, tutti coloro che stanno facendo sforzi enormi per affrontare e contenere la diffusione del virus, mentre i media li chiamano "angeli" ed "eroi". Ciò nonostante, molto spesso, i loro continui sforzi, insieme alle sofferenze dei pazienti affetti da COVID-19, rimangono invisibili, eccetto nei reparti dell’ospedale dove si accende la videocamera.

Mettendone insieme i frammenti, con la visione di "Io Resto" arriviamo a conoscere le persone coinvolte e ogni dettaglio catturato riesce a trasmette il suo peso e la sua importanza nell’interezza di questi momenti drammatici e incerti. Lo spettatore è presente, con grande attenzione intuisce le parole non dette, vive i pochi momenti di distrazione, sempre salvifici, viene sfiorato dalla rassicurazione di una carezza, di uno sguardo, di una parola.

La colonna sonora è conosciuta, il suono delle sirene delle ambulanze, mentre è sconosciuto il sottofondo rumoroso, ovattato e assordante dei macchinari che tengono in vita i pazienti.

LE DATE DELLE PROIEZIONI SPECIALI

dal 23/09 al 27/09 Brescia, Cinema Nuovo Eden, il 25/09 alla presenza del regista e del Primario di Malattie Infettive Spedali Civili di Brescia Prof. Francesco Castelli

23/09 Bergamo, Cinema Conca Verde, 21:00, alla presenza del regista e del Primario di Malattie Infettive Papa Giovanni XXIII di Bergamo Prof. Marco Rizzi

25/09 Milano, Cinema Beltrade, ore 17:40, alla presenza del regista

27/09 Treviglio (BG), Anteo Spazio Cinema, ore 21:25, alla presenza del regista

28/9 Bologna, Cinema Teatro Galliera, 21:30, alla presenza del regista

29/9 Torino, Cinema Massimo, 21:00, alla presenza del regista