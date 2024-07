Dal 19 giugno è arrivato al cinema "Inside Out 2", invitando tutti, grandi e piccoli, a scoprire nuove emozioni. Dopo il successo del primo film, vincitore del premio Oscar nel 2015, e reduce dall'apoteosi dell'esordio americano, il secondo capitolo del fortunato film Disney e Pixar, diretto dal regista Kelsey Mann, prodotto da Mark Nielsen ha sempre come protagonista Riley. Ora adolescente, mentre il Quartier Generale delle emozioni viene improvvisamente demolito per far posto a qualcosa di completamente inaspettato: nuove emozioni. Gioia, Tristezza, Rabbia, Paura e Disgusto, che a detta di tutti gestiscono da tempo un'attività di successo, non sanno come comportarsi quando arrivano Ansia, Invidia, Ennui e Imbarazzo...