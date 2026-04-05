Incidente d'auto per l'attrice Tori Spelling: trasportata in ospedale con i figli

L'attrice e i bambini, secondo quanto riportato dal quotidiano online americano, sono stati trasportati in ospedale con tre ambulanze. Nessuno avrebbe riportato gravi conseguenze, anche se sono stati medicati per alcuni tagli, contusioni e possibili commozioni cerebrali. Al momento non risultano arresti e le autorità locali hanno avviato un'indagine per chiarire la dinamica dell'accaduto. I rappresentanti dell'attrice non hanno rilasciato commenti.