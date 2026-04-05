Incidente d'auto per l'attrice Tori Spelling: trasportata in ospedale con i figli
Scontro con un altro veicolo che non avrebbe rispettato il semaforo rosso. La star di "Beverly Hills 90210" e i bambini stanno bene
L'attrice Tori Spelling, celebre per aver interpretato il ruolo di Donna Martin della serie tv Beverly Hills 90210, è stata coinvolta in un incidente stradale a Temecula, in California. Secondo quanto riferito da fonti di polizia e riportato da TMZ, la 52enne californiana si trovava in auto con i figli e altri minori quando il suo veicolo è stato colpito da un'altra macchina che sembra viaggiasse ad alta velocità e che non avrebbe rispettato il semaforo rosso. Il sinistro è avvenuto giovedì 2 aprile.
Tori Spelling coinvolta in un incidente
L'attrice e i bambini, secondo quanto riportato dal quotidiano online americano, sono stati trasportati in ospedale con tre ambulanze. Nessuno avrebbe riportato gravi conseguenze, anche se sono stati medicati per alcuni tagli, contusioni e possibili commozioni cerebrali. Al momento non risultano arresti e le autorità locali hanno avviato un'indagine per chiarire la dinamica dell'accaduto. I rappresentanti dell'attrice non hanno rilasciato commenti.
Il precedente
Non è il primo incidente in auto per la star californiana. Alcuni anni fa, nel giugno 2011, Tori Spelling era rimasta coinvolta in uno scontro d'auto a Los Angeles mentre cercava di sfuggire a un paparazzo aggressivo.