Il Signore degli Anelli, Elijah Wood ammette di non aver mai finito i libri
L'interprete di Frodo non è ancora riuscito a leggere dall'inizio alla fine la saga fantasy scritta da J.R.R. Tolkien
Elijah Wood © Wikipedia
"Uno stregone non è mai in ritardo, Frodo Baggins. Né in anticipo. Arriva precisamente quando intende farlo". È con queste parole che Gandalf si giustifica all’inizio del film Il Signore degli Anelli - La Compagnia dell’Anello e forse Elijah Wood avrebbe fatto bene a citarle nel corso di una recente intervista con Stephen Colbert. Sebbene l'attore non sia uno stregone né nella vita reale né sul grande schermo, la massima di Gandalf avrebbe potuto aiutarlo a uscire con classe da una domanda insidiosa: perché non ha ancora finito di leggere i libri di Il Signore degli Anelli?
Una saga impegnativa
Per quanto immortale e fondamentale per l’evoluzione del genere fantasy, la trilogia di J.R.R. Tolkien non è esattamente classificabile come una lettura leggera. Tra la mole di pagine e alcune scelte stilistiche dell'autore alle quali la maggior parte dei lettori moderni non è più abituata, la saga richiede impegno e dedizione per essere portata a termine. Eppure esistono fan che l’hanno letta più volte dall’inizio alla fine e sanno addirittura recitare a memoria intere porzioni. Stephen Colbert è un grande appassionato delle opere di Tolkien e nel corso dell'intervista non si è lasciato sfuggire l’occasione di chiedere a Elijah Wood aggiornamenti sulla lettura.
L'ammissione di Elijah Wood
Ridendo, Elijah Wood ha ammesso di non essere ancora riuscito a leggere la saga nella sua interezza. E dire che di tempo ne ha avuto parecchio: come ha ricordato lui stesso, sono passati 27 anni dal primissimo ciak di La Compagnia dell’Anello di Peter Jackson, avvenuto nell’ottobre del 1999.
Rispetto al passato c’è però stato un piccolo passo avanti: "Ho cominciato a leggere i libri e sono incredibili!". L’ammissione ha spinto Colbert a seppellire l’ascia di guerra e a stringere la mano all’attore.
Il possibile ritorno nei panni di Frodo
Recentemente, Ian McKellen, l'interprete di Gandalf, ha dichiarato che lo stregone e Frodo saranno presenti nel film Il Signore degli Anelli: Caccia a Gollum, diretto da Andy Serkis e previsto nelle sale cinematografiche nel periodo natalizio del 2027. Interpellato da Colbert sulla questione, Elijah Wood ha scelto di non confermare né smentire l'affermazione del collega, lasciando però intendere che è del tutto corretta.
Nel frattempo, il pubblico potrà ammirare l'attore in azione nel film Finché morte non ci separi 2, in uscita in Italia il 9 aprile 2026. Nella pellicola Wood interpreta uno dei cattivi, dimostrando ancora una volta una grande capacità di adattarsi a ruoli molto diversi l'uno dall'altro, come non ha mancato di far notare Colbert all'inizio dell'intervista.