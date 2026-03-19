Per quanto immortale e fondamentale per l’evoluzione del genere fantasy, la trilogia di J.R.R. Tolkien non è esattamente classificabile come una lettura leggera. Tra la mole di pagine e alcune scelte stilistiche dell'autore alle quali la maggior parte dei lettori moderni non è più abituata, la saga richiede impegno e dedizione per essere portata a termine. Eppure esistono fan che l’hanno letta più volte dall’inizio alla fine e sanno addirittura recitare a memoria intere porzioni. Stephen Colbert è un grande appassionato delle opere di Tolkien e nel corso dell'intervista non si è lasciato sfuggire l’occasione di chiedere a Elijah Wood aggiornamenti sulla lettura.