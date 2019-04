Il "Rinascimento" di Laioung: "Con la trap modernizzo la tradizione italiana"

Nato a Bruxelles da padre italiano e madre londinese di origine sierraleonese, e poi cresciuto a Ostuni, in Puglia. Laioung il cross over, il mescolamento di culture ce lo ha nel sangue, come ha nel sangue la musica, ereditata da papà, mamma e zio, tutti musicisti. Al secondo album da solista, il primo per una major, mette sul piatto il suo personale progetto di evoluzione della trap, nella quale si discosta dalla maggior parte dei suoi colleghi sia per i temi dei testi, che ignorano certe fascinazioni per argomenti borderline, sia per le influenze stilistiche, che pescano dal rock al blues. Tutto con un'ambizione artistica al punto di definire questo con il termine "rinascimento". "Il mio obiettivo è portare un rinascimento dell'arte, il mio amore dell'arte - spiega -. Finalmente posso dare spazio al mio lato artistico. Sono conosciuto come interprete, cantautore, rapper... Ho messo insieme tutti questi miei lati per amore dell'arte e dare vita al mio rinascimento".

Cosa significa essere artista?

Sapere interpretare qualcosa che ci ha ispirato essendo noi stessi, Noi possiamo avere culture diverse e portarle a darci un'ispirazione per realizzare qualcosa di nostro e portare un cambiamento in questo universo.



Quando sono nati i pezzi di questo disco?

Certi pezzi sono nati alla fine dell’album, altri un annetto fa. A "Proteggimi" ho lavorato un po’. Abbiamo fatto fare le chitarre ad Antonio Bruno di Brindisi, che è un chitarrista fantastico, mentre il sassofono lo suona Angelo Consoli, che è mio papà. Abbiamo realizzato tante sonorità diverse. Volevo portare la diversità attraverso la musica e valorizzare il fatto che in italia abbiamo progressioni di accordi modernizzandola con la cultura moderna del rap elettronico, per creare questo stile che io chiamo rinascimentale.



Quindi il tuo obiettivo è modernizzare la musica italiana tradizionale?

Lo stile rinascimentale è valorizzare la musica italiana nel tempo di oggi, visto che l’universo ci ispira attrsaverso le tendenze attuali che diventano culture moderne.



Nell'album c'è un brano intitolato "Papà" che è una vera dichiarazione d’amore e gratitudine. Quale è stato il grande dono che ti ha fatto?

E’ stato importante per farmi differenziare da altri rapper e valorizzarmi come artista. Io ho sempre avuto la musica nel sangue: lui suonava sette strumenti, mio zio era un bluesman, mia mamma una rapper. Avendo una famiglia con tanti musicisti, mio padre è stato la mia ispirazione da bambino e mi ha insegnato la cultura musicale. Infatti nella canzone c'è una frase che recita "I tuoi insegnamenti mi hanno portato trofei", questa canzone è il mio modo di dirgli grazie.



Il passato è qualcosa con cui fare i conti ogni giorno?

Il passato conta per essere consapevoli di qual è l modo giusto di agire nel presente e come migliorare il futuro. E’ una lezione. La cosa più importante è non restare nel passato. Rinascimento è una sonorità nuova non copiata, Ma ispirata.



E quali sono le tue ispirazioni?

Mi ispira la musica che gli americani fanno ad Atlanta, il loro stile, il modo in cui sono bravi a inserire il basso nella batteria elettronica. Vedo questo come riferimento musicale.



Credi che la trap abbia quindi margini di evoluzione verso uno stile musicale più suonato?

Il mio oiettivo principale è portare la musica alla sonoirità trap, che nasce dal mondo americano non sconosciuti, quello delle trap house. Una musica che nasce da spacciatori e delinquenti. E’ solo una forma di ispirazione per me per veicolare i miei messaggi che non hanno niente a che fare con quelli solitamente trasmessi da chi fa trap.



Giudichi negativi i messaggi che arrivano solitamente dalla trap?

Il problema di tanti artisti è che trasmettono questo messaggio negativo per mancanza di originalità e perché stanno copiando una realità che non corrisponde loro. Io voglio rappresentare me stesso, attraverso uno stile apprezzato in questo momento ma magari nella mia musica c'è molto di più di Jimi Hendrix. Led Zeppelin e Pink Floyd di quello che c'è negli altri artisti che si rivolgono a questo stile.