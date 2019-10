Il musical "Charlie e la fabbrica di cioccolato" per la prima volta in Italia

Dall’8 novembre Willy Wonka apre la sua fabbrica di cioccolato per la prima volta in Italia. “Charlie e la fabbrica di cioccolato", il musical diretto da Federico Bellone e basato sul romanzo di Roald Dahl, arriverà a Milano, unica città italiana a ospitare lo spettacolo. Per tutta la stagione teatrale 2019/2020 resterà alla Cattedrale della Fabbrica del Vapore, trasformata in un teatro per l'occasione.