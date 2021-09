Il Met Gala torna "in presenza", tra nuove coppie e grandi assenti... non vaccinati

Vaccino per tutti, test anti-Covid e mascherina haute couture: il primo gala "in presenza" del Met , dopo il lockdown, è stato, come sempre, l'evento della notte newyorkese a più alto tasso di glamour e gossip dell'anno. Sulla passerella del Metropolitan Museum of Art tante star e tante coppie, tra cui quella nuova di zecca composta da Rihanna e A$ap Rocky, al loro debutto pubblico e qualche celebre assente come Nicki Minaj, che non ha potuto partecipare perché non vaccinata.

La rapper, che ha spesso sfoggiato i suoi look più stravaganti proprio al Met, ha postato un tweet proprio la sera prima dell'evento spiegando che non si sarebbe vaccinata per partecipare alla serata, ma che lo avrebbe fatto solo dopo aver compiuto le sue ricerche personali sul tema. La cantante ha spiegato infatti di volersi bene accertare sugli effetti e sull'efficacia reali dei vaccini e ha poi raccontato quanto accaduto ad un amico di suo cugino: "Mio cugino a Trinidad non vuole fare il vaccino perché un suo amico l’ha preso ed è diventato impotente. I suoi testicoli si sono gonfiati...".

Tra abiti vistosi e look esagerati in passerella hanno sfilato molte coppie innamorate. Rihanna è arrivata per la prima volta in pubblico, insieme al suo A$AP Rocky, lui avvolto in una coperta colorata, lei in total black come una regina delle favole. In love e indivisibili sul red carpet anche Justin Bieber e la moglie Hailey Baldwin, Shawn Mendes e Camila Cabello e la nuova coppia formata da Rita Ora e Taika Waititi. Jennifer Lopez ha sfilato da sola, con un look da ranchear super sexy, anche se poi, dietro le quinte, è stata paparazzata insieme al suo Ben Affleck. Da sola è apparsa anche Zoë Kravitz, che ha da poco "ufficializzato" la sua relazione con Channing Tatum, arrivato anche lui non accompagnato.

Sotto i riflettori anche le star single, che hanno illuminato il red carpet del Met. Da Billie Eilish irriconoscibile nei panni di Marilyn Monroe a Irina Shayk con un meraviglioso naked dress e poi Sharon Stone con un look molto severo ed austero, Kim Kardashian senza volto, Kate Hudson in... reggiseno, la provocante figlia di Madonna, Lourdes Maria Ciccone in rosa al suo debutto al Met.