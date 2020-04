Il leader degli Stereophonics Kelly Jones confessa: "Mia figlia 15enne ora è un ragazzo"

Il frontman degli Stereophonics Kelly Jones, ospite del programma radiofonico di Fearne Cotton, ha rivelato che sua figlia 15enne Lolita ha cambiato sesso ed è diventato un ragazzo. Il musicista ha ammesso che non è stato facile da accettare e di aver dovuto combattere contro i suoi pregiudizi per paura di perderlo: "E' stato come affrontare un lutto. All'inizio è stato difficile, ma l'abbiamo supportato completamente".

"NON CAPIVO COSA STESSE SUCCEDENDO" - Colby, questo il nome scelto per la sua nuova vita come ragazzo, prima di cambiare sesso aveva fatto coming out e dichiarato di provare attrazione per le donne. Quasi subito, però, si è reso conto che la sua esigenza non era cambiare l'orientamento sessuale ma il genere. "E' una situazione che è diventata sempre più intensa. Ricordo di una notte in cui ero fuori di me, suonai come un animale perché non riuscivo a capire che cosa stesse succedendo", ha dichiarato il cantante.

"E STATO COME AFFRONTARE UN LUTTO" - "Per certi versi è un processo simile al lutto perché è come se perdessi una figlia e guadagnassi un figlio. Inoltre sei responsabile per lui, devi gestire il modo in cui farlo accettare anche ai nonni", ha spiegato. "Andavo ai concerti del coro della scuola e tutte le ragazze avevano i capelli lunghi e il classico aspetto da adolescenti. Lei invece aveva i capelli corti e indossava i pantaloni, scherzava anche sul fatto che avesse l'aspetto di un barman".

"HA IL NOSTRO PIENO SUPPORTO" - Durante il processo lui e la madre, l'ex compagna Rebecca Walters, hanno fatto da parafulmine: "E' stato un periodo carico di ansie anche per lei, ma credo che ogni bomba che ha sganciato su di me, su sua mamma e sul resto della famiglia l'abbia fatta sentire più leggera e in pace con se stessa. Ho accettato completamente la cosa e ha il nostro pieno supporto".

