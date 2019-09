L'evento inizia alle ore 15 21 settembre 2019 14:03 Il Jova Beach Party atterra a Linate Grande attesa per lo show del cantante romano che chiude con una data speciale il tour delle spiagge italiane

Ha attraversato le spiagge di tutta Italia, è salito fino in montagna (a Plan de Corones) e ora il Jova Beach Party arriva in città, a Milano. Lorenzo Cherubini atterra all'aeroporto di Linate, chiuso per lavori di ristrutturazione, con l'ultima data della sua "festa", rinominata per l'occasione dai fan Linate Beach Party . Attese in città quasi 100mila persone, che si aggiungeranno ai già tanti turisti presenti per seguire il derby tra Milan e Inter e la serata principale della Milano fashion week.

Si decolla alle 15: otto ore di musica, tra concerti e dj set; lo scalo aeroportuale diventa così una discoteca a cielo aperto. L'ingresso per i "passeggeri", da via Forlanini o da via Fantoli angolo Mecenate, dalle 12.30.

Una location insolita - La data di Milano-Linate non era prevista nella scaletta iniziale del Jova Beach Party Tour, come spiegato dal manager di Jovanotti, Marco Sorrentino. Dopo la forzata cancellazione della data di Albenga (Savona) a causa dell'erosione della spiaggia, in sole sei settimane si è deciso e realizzato uno show alternativo rispetto a quelli visti durante l'estate. La formula resta la stessa ma cambia la scenografia: per l'ultima data è infatti previsto un palco doppio (lungo addirittura 330 metri) e un impianto luci totalmente ridisegnato. La preparazione del concerto è avvenuta senza mai fermare i lavori all'aeroporto, che riaprirà il 27 ottobre.

Gli ospiti della giornata - Tanti gli artisti (80 in totale, provenienti da 23 Paesi diversi) che accompagneranno Lorenzo Cherubini lungo la pista dell'aeroporto di Linate: tra di loro spiccano i nomi di Ex-Otago, Rkomi, Takagi & Ketra e Benny Benassi. Come già visto nelle altre tappe, non esiste una scaletta: "Saliamo sul palco, attacchiamo gli strumenti, accendiamo la consolle e partiamo", parola del padrone di casa.