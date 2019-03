Il giro del mondo di Joss Stone arriva anche in Corea del Nord: esibizione in un bar di Pyongyang

Un progetto ambizioso: un tour con concerti in ogni Paese del mondo. E' quello che sta facendo la cantante americana Joss Stone. Essendo un tour particolare lo sono anche le location delle esibizioni. Così a Pyongyang, in Corea del Nord, la cantante soul si è esibita in un bar... Al momento ha toccato altre nazioni solitamente fuori dalle mete delle rockstar, come Siria, Iraq e Pakistan.