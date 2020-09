Il Festival di Cannes torna a sorpresa: sulla Croisette una versione mini a fine ottobre

Con un annuncio a sorpresa, dati gli alti numeri dei contagi in Francia di queste settimane, il Festival di Cannes ha deciso di tornare sulla Croisette con un evento eccezionale che si terrà al Palais des Festivals et des Congres dal 27 al 29 ottobre. In una speciale "versione mini" verranno proiettate quattro anteprime, cortometraggi e i film della scuola di cinema. La kermesse aveva dovuto annullare il tradizionale appuntamento di maggio per l'emergenza Covid-19, destinando parte dei film selezionati ad altre kermesse cinematografiche.