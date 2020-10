Primo album per Ava Max, fenomeno pop del momento: "Parlo delle dualità e delle sfide che dobbiamo affrontare ogni giorno"

Ava Max, la nuova stella del pop Instagram 1 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 16 di 16 Instagram 10 di 16 Instagram 11 di 16 Instagram 12 di 16 Instagram 13 di 16 Instagram 14 di 16 Instagram 15 di 16 Instagram 16 di 16 leggi dopo slideshow ingrandisci

All'interno dell'album, oltre al successo che l’ha resa famosa "Sweet but Psycho" (triplo Disco di Platino in Italia) che ha superato i 2 miliardi di stream e ha raggiunto la Top 10 della Billboard Hot 100 per ben 3 settimane, anche moltissime hit che l’hanno affermata come una degli artisti più ascoltati al mondo oggi e 8 nuove tracce.

Ava ha successivamente pubblicato "So Am I" con 360 milioni di streaming su Spotify e Disco d’Oro in Usa. In Italia ha avuto un altro grande successo con il singolo "Torn" (Disco d’Oro) e in infine "Kings & Queens" che è stata per 5 settimane al n.1 della classifica airplay europea oltre ad avere raggiunto il Disco d’Oro in Italia e 213 milioni di streams solo su Spotify. Il suo ultimo singolo è "Who’s Laughing Now", un brano che ha già totalizzato 31 milioni di views su YouTube e 30 milioni di streaming in poche settimane e che anticipa il suo primo album.

Figlia di immigrati albanesi Ava è nata in Wisconsin, cresciuta in Virginia dove era già capace di intrattenere folle prima ancora di accedere alle scuole superiori. Sin dalla tenera età indirizzata alle arti grazie anche ad una voce ereditata dalla madre cantante di Opera lirica, Ava ha affinato le proprie tecniche vocali partecipando a molteplici gare canore. Ispirata dalla scelta coraggiosa dei propri genitori di sfuggire ai tumulti politici che hanno piegato il proprio paese di origine, Ava ha scelto di andare a Los Angeles per raggiungere i propri obiettivi ed è esplosa in tutto il mondo con "Sweet But Psycho" che il New York Times ha inserito tra le "54 Best Songs of 2019" mentre Rolling Stone l'ha battezzata come “An Artist You Need To Know” (“un artista da scoprire”).

In seguito ha ricevuto una nomination nella categoria "Choice Pop Song" al Teen Choice Awards ed ha anche vinto il premio come "Best Push Artist" nel 2019 agli MTV Europe Music Awards.

