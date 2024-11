Tutti pazzi per “Il caso Jekyll”

Recitato da sei attori perfettamente calibrati (mostruoso, in tutti i sensi, Daniele Russo nei panni di Jekyll e Hyde), animato da un’incalzante atmosfera thrilling (applauso alle scelte scenografiche e al pregevole lavoro su suoni ed effetti), Il caso Jekyll è un perfetto esempio di come si possa fare grande teatro anche con ingredienti più... cinematografici, appunto. Rubini trasforma il racconto gotico in una storia contemporanea, spinge in platea l’ombra del signor Hyde. Come in una specie di seduta psicanalitica collettiva, chiama in causa il doppio di ognuno di noi, la nostra parte più nascosta, più pericolosa e più gaudente, sembra quasi voler gridare in faccia allo spettatore ciò che Stevenson, prima, e poi Jung e Freud, da 150 anni, suggeriscono (spesso senza essere ascoltati) all’umanità. Il caso Jekyll funziona perché è vero, perché terrorizza e commuove con la cruda franchezza di chi ha urgenza di mostrare l’uomo agli uomini. Con un pizzico di finzione cinematografica, ma con la sincerità, senza filtri e senza sconti, del miglior teatro.