Paura per Ian McKellen, cade dal palco mentre recita a teatro: ricoverato

L'attore Ian McKellen è stato ricoverato in ospedale dopo essere caduto dal palco del Noel Coward Theatre di Londra durante una scena di combattimento in uno spettacolo teatrale. Stando alla testimonianza di un giornalista della Bbc presente al teatro, l'85enne attore, noto per aver interpretato Gandalf nei film "Il Signore degli Anelli" e per molti ruoli teatrali in sei decenni di carriera, ha gridato di dolore dopo la caduta. Il teatro è stato evacuato e lo spettacolo è stato cancellato, mentre i medici prestavano a McKellen le prime cure.