I Subsonica rileggono il proprio passato con "Microchip temporale"

"Non siete riusciti a bissare/ Microchip emozionale", cantava in modo ironico Samuel nel brano "Benzina Ogoshi", contenuto nel sesto album in studio dei Subsonica intitolato "Eden". Già perché dal 1999, anno di uscita di "Microchip emozionale", alla band nata sotto la Mole Antonelliana hanno sempre rimproverato di non aver più realizzato un lavoro tanto intenso come quello che li portò alla ribalta del grande pubblico.

"Cari terrestri, la pistola con la ragazza è tornata": inizia così il messaggio diffuso dalla band sul loro profilo Instagram. In copertina torna infatti Midori Tateno, la stessa ragazza che venti anni fa urlava pistola alla mano nella copertina di "Microchip emozionale". "Questa volta si guarda intorno - prosegue il post - per rileggere un passato che ritorna presente".

Un'attualità piena di collaborazioni importanti: da rapper come Ensi e Gemitaiz a voci della nuova scena indie-pop come Coez o Motta, passando per figure trasversali come Cosmo, MYSS KETA o Achille Lauro. "Questo album è stato realizzato con la complicità di musicisti che per la maggior parte hanno la stessa età che avevano noi nel 1999 - scherzano Samuel, Davide "Boosta" Dileo e compagni - sono 14 nomi che abbiamo scelto per stima, per curiosità o perché nella loro musica riconosciamo quella voglia di cambiamento che avevamo noi anni fa". Non essendo stati in grado di replicare il loro "Microchip emozionale", hanno pensato di riportarlo in vita sotto una nuova veste, rendendolo ancora di più un gioiello contemporaneo.

La tracklist di "Mircochip temporale"

1. BUNCIA 2019

2. SONDE – con Willie Peyote

3. COLPO DI PISTOLA – con Nitro

4. AURORA SOGNA – con Coma_Cose & Mamakass

5. LASCIATI – con Elisa

6. TUTTI I MIEI SBAGLI – con Motta

7. LIBERI TUTTI – con Lo Stato Sociale

8. STRADE – con Coex

9. DISCO LABIRINTO – con Cosmo

10. IL MIO D.J. – con Achille Lauro

11. IL CIELO SU TORINO – con Ensi

12. ALBE MECCANICHE – con Fast Animals and Slow Kids

13. DEPRE – con MYSS KETA

14. PERFEZIONE – con Gemitaiz