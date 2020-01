I Pearl Jam annunciano l'uscita del loro nuovo album "Gigaton"

A sei anni dall'uscita del loro ultimo album "Lightining Bolt", insignito del Grammy Award, i Pearl Jam annunciano, per il 27 marzo 2020, la pubblicazione del loro undicesimo disco in studio, "Gigaton". Prodotto da Josh Evans e dagli stessi Pearl Jam questo nuovo lavoro discografico segna l'attesissimo ritorno della band di Seattle, che in primavera partirà per un tour in Nord America e poi in Europa.