I Paura Lausini insieme a Mangoni rileggono "Www.Mipiacitu" in maniera irriverente

Dopo aver stravolto "T'Appartengo" di Ambra, ridicolizzato “Doctor Jones” degli Aqua e bullizzato "Tre Parole" di Valeria Rossi, tornano i Paura Lausini con la cover di " Www.Mipiacitu" dei Gazosa nel loro tipico stile trash punk demenziale. Ritmiche serrate, distorsioni inverosimili e coretti discutibili sbeffeggiano testi e arrangiamenti pop, ma questa volta a dar loro manforte è arrivato Mangoni , il celebre artista già al fianco di Elio e Le Storie Tese . Tgcom24 vi presenta in anteprima l'irriverente video che accompagna il brano.

Rasco Vossi

Branco Fattiato

Pax Mezzali

Bucio Lattisti

Ducio Lalla

(batteria),(chitarra),(basso),(chitarra) e(voce), questi i nomi dei componenti della band, si sono misurati con i liricismi dell’architetto più famoso del rock. Un duetto unico che vede Mangoni destreggiarsi tra intro e ritornello, in un crescendo surreale tra ruvide sonorità punk e sensuali armonie vocali. La pubblicazione del singolo, prevista per mercoledì 25 maggio, è accompagnata dall’omonimo videoclip, dove la band assieme al protagonista Mangoni, interpreta una improbabile storia d’amore che nasce dalle app di dating.

Sulla collaborazione

Mangoni commenta

: "Questo singolo è stato cantato a mia insaputa, diffido i Paura Lausini a pubblicarlo e a sfruttare il mio nome. Quando mi hanno contattato ho detto subito no, tra l’altro io sono un fan sfegatato dei Gazosa. Attraverso un subdolo raggiro mi hanno convito che nel videoclip avrei dovuto girare le scene assieme a Megan Gale, come in quello originale. A quel punto ho accettato, e com’è finita potete vederlo da soli…".