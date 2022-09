I Momix tornano a Milano con la magia di "Alice"

Lo spettacolo che arriva nel capoluogo lombardo dal 28 settembre al 16 ottobre, è stato spostato a causa della pandemia di questi ultimi due anni (era atteso al Nazionale nel 2020) e ha debuttato nel 2019 al Teatro Olimpico di Roma con conseguente trionfale tournée italiana. Appuntamento imperdibile per gli amanti della danza e per gli storici appassionati della compagnia statunitense che manca da Milano dal 2015, in occasione dei 35 anni d’esistenza della compagnia , quando portò in scena una raccolta dei suoi momenti più brillanti e memorabili con. "Vedo Alice come un invito a inventare, a fantasticare, a sovvertire la nostra percezione del mondo, ad aprirsi all’impossibile. Il palcoscenico è il mio narghilè, il mio fungo, la mia tana del coniglio", ha spiegato il coreografo Moses Pendleton.

Oggi la popolarissima compagnia statunitense Momix festeggia i suoi 42 anni sul palco dello storico Teatro Lirico Giorgio Gaber in uno spettacolo che si ispira ad

"Alice nel paese delle meraviglie" di Lewis Caroll

. La celebre fiaba è in realtà un pretesto e un’occasione per coinvolgere ed emozionare lo spettatore con visioni, magie di forme, colori e suoni che investono i sensi, accompagnando lo spettatore in un mondo fantastico nel quale poter finalmente dare libero sfogo alla fantasia e all’immaginazione.

Moses Pendleton, direttore artistico di Momix, ha spiegato che "Alice nel Paese delle Meraviglie è nata come una favola raccontata alla bambina di dieci anni Alice e alle sue due sorelle nel corso di un'escursione fluviale da un timido professore di matematica dell'era vittoriana che si faceva chiamare Lewis Carroll. Più tardi, Carroll ha trascritto la storia e l’ha fatta illustrare da John Tenniel. Più di 150 anni dopo, molti dei bambini (e degli adulti) del mondo conoscono Alice e le sue avventure come se le avessero sognate loro stessi. La vera Alice ispirò Lewis Carroll a scrivere la sua fantastica storia di avventure sotterranee per lei quando aveva solo dieci anni. Quella piccola storia, interpretata da Alice stessa come una bambina curiosa in un universo assurdo, è un mondo pieno di fantasia e divertimento".

"Non intendo raccontare l'intera storia di Alice", racconta Moses Pendleton, "ma usarla come punto di partenza per dare libero sfogo all'invenzione. Sono curioso di vedere cosa succederà, e sto diventando sempre più curioso quanto più conosco Lewis Carroll, che,come me, era un appassionato fotografo". E continua, spiegando: "E' quindi comprensibile il perché penso che Alice sia una scelta naturale per Momix e un'opportunità per noi di scoprire fin dove arriva la nostra fantasia. Con questo spettacolo voglio raggiungere sentieri ancora inesplorati nella fusione di danza, luci, musica, costumi e proiezioni".

Dopo Milano, lo spettacolo sarà poi in tour a San Donà di Piave, Thiene e Napoli.