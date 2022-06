I Gemelli DiVersi ritornano con "Vero", la loro estate malinconica e suadente

Mentre

Strano

spiega: "Il brano si presta a una doppia chiave di lettura che ciascuno interpreta a proprio modo. Vorrei odiarti ma non ci riesco perché tutto ciò che abbiamo vissuto è stato vero... te lo ricordi, vero??”.

Best Italian Act agli MTV EMA del 2003, ambassador del Telefono Azzurro e protagonisti nel 2005 anche sul palco del Live8, i Gemelli DiVersi rimangono tra le prime formazioni italiane ad aver portato al pubblico un mix di pop e rap, raggiungendo la popolarità grazie a hit come Un Attimo Ancora, Mary, Fotoricordo, Tu Corri!, Per Farti Sorridere, tra le altre, e album multiplatino come il disco d’esordio Gemelli Diversi, Fuego e Reality Show, oltre a collaborazioni con Eros Ramazzotti, J-Ax, Il Pagante.

Questa estate i Gemelli DiVersi sono in tour e parteciperanno a live tra club, discoteche e festival. Oltre a Battiti Live e le tre date del Coca Cola Summer Festival (15 luglio a Lignano Sabbiadoro (UD), 22 luglio a Rimini, 29 luglio a Paestum (SA)) saranno:

25.06 Mentana (Rm) – Piazza

02.07 Corigliano (Cs) – White Different Club

08.07 Civitanova Marche (Mc) – Shada Club

09.07 Viilagrande Strisaili (Nu) – Parco Di Santa Barbara Festival

17.07 Riccione – Opera Disco

23.07 Lucca – Festival Borgo A Mozzano

31.07 San Lorenzo Marina (Rc) – Discoteca Kalazul

08.08 Genzano Di Lucania (Pz) – Piazza

10.08 Soverato (Cz) – Noa Disco

12.08 Palinuro (Sa) – Babilon Suerte

15.08 Faeto (Fg) – Piazza (Live)

18.08 Taranto – Mon Ven Resort

25.08 Vieste (Fg) – Lungomare

18.09 Roccella Ionica (Rc) Piazza