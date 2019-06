Home Venice Festival, chiuso il cartellone: si aggiungono i Bloc Party

Il palco accoglierà i protagonisti di quella che gli organizzatori definiscono come "un’esperienza unica di vita, per emozionarsi, divertirsi, incontrarsi, scoprire, immergersi nella magia della musica nella cornice più bella del mondo".



Ora il cartellone è completo con gli ultimi artisti aggiunti. Venerdì 12 luglio col Beethoven della musica elettronica Aphex Twin, a scatenare il popolo di Home Venice ci saranno anche il dj e producer veneziano Fango, Michael Salamon, Pierpaolo From Detroit, Jack Torsani, Michele Buran, Corra Dn, Marco Lafuente, Mark Gregor e Tommy D.



Sabato 13 è la carismatica dj Brina Knauss a far ballare tutti col suo stile musicale che spazia dalle sfumature più deep della house fino alle sferzate di techno melodica. In Slovenia ha esordito come cantante della band "B.B.T." e una volta arrivata a Milano ha iniziato a suonare agli after-party più cool, ottenendo la sua prima residenza al famoso party Stardust, facendo 100 date in un anno tra Italia, UK, Ibiza, Slovenia, Svezia e USA. Ad impreziosire la giornata arrivano poi Diplomatico e il Collettivo Ninco Nanco, Stomp Boxx, Gilo, Laesh, Marco Dtr, Edwarth, One Sense, Mini & Zabe, Omni e Set Ap.



Domenica 14 luglio grande attesa per i Bloc Party, la band indie rock inglese nata nel 2003 a Londr. Nel 2005 pubblica l'acclamato "Silent Alarm", l'album di debutto che raggiunge la posizione numero 3 nella classifica degli album più venduti nel Regno Unito e conquista il disco di platino, diventando nel tempo la loro pietra miliare. L'ultimo album "Hyms" è del 2016. Non potevano poi mancare le sonorità di One two One Two, la storica trasmissione Hip Hop nata con Albertino a metà degli anni 90 che ha visto alternarsi alla conduzione mc del calibro di J-Ax, Neffa, Otr, Colle Der Fomento, Speaker Cenzou, Sottotono e tanti altri artisti noti. Dj Fabio B, Michele Wad Caporosso, DJ Val S e Grido portano in tutta Italia sotto forma di tour il meglio della musica hip hop, trap e moombahton nei migliori dance floor italiani e festival per un divertimento senza precedenti.



Giornata ricca di sorprese domenica, sul palco di Home Venice Festival tutte le ultime novità, non solo internazionali, ma anche made in Italy. Ed ecco Mario Castiglione, in arte Mameli, il giovane cantautore indie-pop. Dopo due anni in Sugar, partecipa alla 18esima edizione di Amici di Maria De Filippi, ottenendo un grande riscontro grazie ai suoi pezzi come "Ci vogliamo bene", "Casa di carta", "Milioni di cose" inclusi nel suo nuovo album "Inno", pubblicato lo scorso 26 aprile. Infine, completano la line up Funkasin Street Band, Obscure Music Club, Massimo Santi, Alessio Santoro, Alessio Tonin, Crone & Vaci e Join D.