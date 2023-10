"Happy End", il corto all'International Film Festival di New York in nome della tolleranza

L'opera di Stefano Cutugno, selezionata per il festival che si tiene dal 12 al 16 ottobre, racconta la storia vera di due ragazzi armeni morti perché perseguitati in quanto omosessuali

Il cortometraggio ha ricevuto a febbraio il patrocinio del comune di Nembro (BG) ed è stato proiettato presso l’auditorium Modernissimo di Nembro. “Happy End” è un film cortometraggio che nasce dalla passione e dall’inventiva di Stefano Cutugno, giovane regista classe ’95 che, nel gennaio 2020, crea la Purple Entertainment, casa di produzione indipendente della bergamasca per dare vita a progetti audiovisivi indipendenti. Nel frattempo, è stata instaurata anche la preziosa collaborazione con il direttore della fotografia Marcello Fiorenzo Valerio, fondatore della Nam3Film, casa di produzione cinematografica milanese.

" Happy End ”, cortometraggio realizzato dalla casa di produzione indipendente Purple Entertainment, è stato selezionato e parteciperà all’International Film Festival che si terrà a New York dal 12 al 16 ottobre 2023.

I membri della Purple Entertainment, Stefano Cutugno, Viviana Pagliaroli Ghidelli, Elena Bocchetti, Elisa Marini, Elisa Ripamonti, Simone De Angelis, Davide Bana collaborano con l’obiettivo comune di realizzare film, videoclip musicali, serie, ma anche di organizzare eventi artistici a tutto tondo che uniscano danza, musica, illustrazioni e performance in sfaccettate serate creative all’insegna dell’eleganza. Il cortometraggio intende sollevare questioni importanti come la normalizzazione della sfera sessuale fuori dalla eteronormatività, riprendendo la storia purtroppo reale di due ragazzi armeni, Arsen e Tigran, che si sono buttati da un ponte nel settembre 2022 perché perseguitati in quanto omosessuali.