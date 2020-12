“Happy Days”, addio all’attore Warren Berlinger

E’ morto a 83 anni l’attore statunitense Warren Berlinger , che sul set del telefilm cult “Happy Days” rivestì diversi ruoli tra cui quello del Sergente Betchler. Era un volto noto anche per film di successo come “La corsa più pazza d’America”, “Eroe per caso” e “Il lungo addio”.

Ad annunciare la scomparsa di Warren è stata la figlia Elizabeth con un comunicato su The Hollywood Reporter, dopo che era stato ricoverato presso l’Henry Mayo Newhall Hospital di Valencia, in California. Berlinger aveva esordito da giovanissimo, conoscendo sul set il grande amore della sua vita, la moglie Betty Lou Keim.

Nel 1956 aveva debuttato in “Gioventù ribelle” e “Innamorati in blue jeans”, poi aveva recitato in “Voglio sposarle tutte” con Elvis Presley, “Tutti pazzi in coperta”, “Billie”, “Il lungo addio” e “Il mondo secondo Garp”.

Nel telefilm degli Anni Settanta “Happy Days” ha interpretato diversi ruoli, il più famoso è stato il Sergente Betchler. Negli ultimi anni, purtroppo, sono scomparsi diversi membri del cast, oltre a Berlinger: sono morti Tom Bosley, papà Cunningham, Al Molinaro (Alfred “Al” Delvecchio) e Pat Morita (Matsuo “Arnold” Takahashi), e tre anni fa anche Erin Moran, Joanie Cunningham.

Lo scatto di 5 degli indimenticabili membri del cast originale dell'iconica serie TV anni Settanta, "Happy Days", Ron Howard, Henry Winkler, Don Most, Anson Williams e Marion Ross ovvero Richie, Potsie, Ralph, Marion e Fonzie ha fatto il giro del web raccogliendo migliaia di like e provocando il classico effetto nostalgia nei fan patiti della mitica serie americana. A postare la foto è stato Ron Howard, Richie nella serie tv, la cui prima puntata è stata trasmessa il 15 gennaio 1974, ospite d'onore a Los Angeles, insieme ai suoi quattro colleghi, ad una serata in onore di Garry Marshall, creatore della serie scomparso nel 2016 per raccogliere fondi per sostenere l'omonimo teatro da 130 posti di Marshall a Burbank, in California.