Gwyneth Paltrow rivela qual è il film di cui si è pentita

Gwyneth Paltrow può vantare una carriera stellare, ma tra tanti film ce n'è uno che cancellerebbe volentieri dal suo "curriculum". A rivelarlo è stato il suo miglior amico e assistente Kevin Keating , durante il promo della sua nuova serie tv The Goop Lab”. "Direi che il ruolo che le è piaciuto meno è stato quello in Amore a prima svista", ha dichiarato Keating . "Esatto!", ha confermato l'attrice.

"Non so chi ti disse di farlo ma di certo non io. All'epoca non lavoravo per te, non ero in giro per consigliarti", ha scherzato Keating, che collabora con l'attrice da dieci anni. "Questo è quello che succedeva prima di incontrarti. Un disastro!", ha confermato la Paltrow con una risata.

In "Amore a prima svista" il superficiale Hal (Jack Black) viene sottoposto a una seduta di ipnosi. Da quel momento inizia a vedere la bellezza interiore delle donne invece di quella esteriore. Grazie a questo "incantesimo" nota Rosemary (interpretata dalla Paltrow), una ragazza obesa che non riesce a trovare l'amore per colpa del suo aspetto. Il film fu criticato per rinforzare gli stereotipe sull'immagine femminile e colpevolizzare le donne oversize.

