Guernika lancia "Mamma scusa": "Canto i miei 20 anni tra amori sbagliati e notti in bianco"

Guernika, ma con la k, un nome d'arte che rimanda al capolavoro di Picasso. Una confusione, un guerra interiore che per l’artista si trasforma in voglia di urlare di sentirsi libera di essere, libera di amare. "Mamma scusa" è il nuovo singolo della cantante di Supernova, etichetta musicale che ha come presidente onorario Loredana Bertè, in cui sprigiona tutta la sua carica rock. Classe 1995, Guernika ha studiato pianoforte sin da bambina e si è avvicinata al canto in adolescenza. Il brano anticipa il primo album che uscirà nei prossimi mesi.