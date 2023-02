Gorillaz, un mondo sonoro anni 80 per il nuovo album "Cracker Island"

Tra tour e premi

Da quando il primo assaggio di "Cracker Island" è uscito con la title track "Cracker Island ft Thundercat" nel giugno 2022 è stato un vortice virtuale e reale. Il Gorillaz World Tour 2022 ha visto la band portare la sua spettacolare miscela di musica e show in 55 date in 24 Paesi per oltre 1,5 milioni di fan. I Gorillaz hanno vinto il Best Alternative Award agli MTV EMA's di Düsseldorf e a dicembre 2022 hanno rivoluzionato il concetto stesso di performance musicale trasformando le strade di New York e Londra in palcoscenici per due performance geo-spaziali più grandi del mondo, le prime al mondo, del loro brano "Skinny Ape".