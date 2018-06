Gorillaz: arriva "The Now Now", nuovo album della band virtuale dei record

Da quando il frontman dei "Blur", Damon Albarn, e il fumettista Jamie Hewlett hanno dato il via al progetto "Gorillaz", la band virtuale ha raccolto importanti consensi. Ora è pronta a farlo ancora, con un nuovo e atteso album.



Questa volta però, nella registrazione di "The Now Now", la band ha evitato le collaborazioni con delle guest star, preferendo puntare tutto sul gruppo creativo originale: alla voce il tenero sognatore dai capelli blu, 2D; alla chitarra la sfrontata ed insolente giapponesina, Noodle; alla batteria il filosofo di Brooklyn e inventore di suoni Russel Hobbs. E con Murdoc Niccals momentaneamente fuori gioco, nel nuovo album il basso è stato affidato al membro della Gangreen Gang (una band di attacabrighe dalla pelle verde) Ace.



Intanto è già sul web il video della prima traccia "Humility", che vede 2D andare in giro sui pattini e Jack Black suonare agli angoli di strada, diretto da Jamie Hewlett e girato interamente a Venice Beach.

Una volta uscito il disco i "Gorillaz" saranno in tour nei principali festival europei, con una chicca particolare: suoneranno per la prima volta in Italia, al Lucca Summer Festival, il 12 luglio. "The Now Now" è disponibile in cd, lp e download, oltre ad una speciale edizione da collezionisti in cofanetto da doppio lp deluxe.



Ecco la tracklist del disco:



- Humility - feat George Benson

- Tranz

- Hollywood - feat Snoop Dogg + Jamie Principle

- Kansas

- Sorcererz

- Idaho

- Lake Zurich

- Magic City

- Fire Flies

- One Percent

- Souk Eye