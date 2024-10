Da Cannes 76 al cinema "Goodbye Julia", per raccontare la divisione tra Nord e Sud del Sudan

"Goodbye Julia" presentato al Festival di Cannes, dove ha vinto nel 2023 il Premio della Libertà nella sezione Un Certain Regard, eletto nel 2024 Miglior Film arabo e Miglior sceneggiatura ai prestigiosi Arab Critics Awards for Arab Film, candidato all’Oscar per il Sudan dal Comitato Nazionale sudanese operante in esilio, e ha avuto riconoscimenti ai festival di Chicago, Cipro, al Festival Paysages de Cinéastes in Francia, al festival War on Screen di Barcellona e al Septimius Award di Amsterdam. Ha colpito critica e pubblico per la sua storia intrigante e avvincente che intreccia un evento drammatico privato con le vicende storiche e sociali di un intero Paese. “Goodbye Julia è una rappresentazione incisiva del conflitto sudanese in corso, che coinvolge milioni di persone in tutta l’Africa orientale. Mohamed Kordofani e i cineasti presentano i problemi in un modo meraviglioso e profondamente personale. Sono onorata di prestare la mia voce per contribuire a portare il messaggio di questo film al mondo”, ha dichiarato Nyong’o in un comunicato, che aveva sostenuto la candidatura agli Oscar 2024.