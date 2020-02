Gli Strokes suonano per Bernie Sanders e annunciano il nuovo album per aprile

Dopo aver pubblicato sui social giorni fa una misteriosa immagine con la scritta "The New Abnormal" su un’opera di Jean-Michel Basquiat, gli Strokes hanno rivelato che la data di uscita del nuovo album è fissata per il 10 aprile. L'annuncio è arrivato dal palco di un concerto nel New Hampshire che la band di Julian Casablancas ha tenuto a supporto della campagna alle primarie del candidato democratico Bernie Sanders. Sarà il loro loro primo disco dopo sette anni da "Comedown Machine".

Durante il concerto, gli Strokes hanno suonato dal vivo un nuovo brano, "Bad Decisions", presentato un video per un’altra canzone, "At The Door", hanno proposto una cover dei concittadini newyorchesi Talking Heads ("Burning Down the House"), oltre a diverse canzoni dal loro celebre disco "Is This It".

Al momento la band ha in programma una ventina di date tra Nordamerica, Sudamerica ed Europa. Al momento non è previsto nessun passaggio in Italia: saranno a Berlino e Parigi il 14 e 18 febbraio, per poi tornare tra giugno e luglio tra Barcellona (al Primavera Sound), Hilvarenbeek (Olanda), Bordeaux (Francia), Werchter (Belgio, al Rock Werchter), Oeiras (Portogallo, al NOS Alive Festival) ed Helsinki, Finlandia, al Flow Festival.

