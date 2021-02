Gli Oblivion cantano la storia del rock in 6 minuti

Da "Rock around the clock" ai Coldplay e al rock indie: 53 hit di 50 tra gli autori più importanti della musica rock concentrati in 6 minuti di virtuosismo. E' "History of Rock", il nuovo pezzo di bravura degli Oblivion di cui Tgcom24 vi offre il video in anteprima. Il brano, che fa parte dello spettacolo "Oblivion Rahpsody", fermato dalla pandemia come tutti gli spettacoli teatrali, sarà nei digital store dal 25 febbraio.