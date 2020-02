Gli Explosions in the Sky celebrano vent'anni di attività: tour in Italia

Silenzio e violenza sonora. Melodie ripetute e paesaggi sonori trasognati. Nel 2000 debuttarono con "How Strange, Innocence" i nuovi paladini del post rock mondiale, i texani Explosions in the Sky . In vent'anni di carriera hanno pubblicato 7 dischi, raccolte di brani strumentali solcati da tempeste di emozioni, romanticamente impetuose. Per festeggiare l'anniversario, la band è in tour e passerà anche in Italia per due date, a Bologna e Milano.

Dopo l'esordio discografico la band firma per la prestigiosa Temporary Residence Limited (che licenzierà tutti i loro lavori da quel momento) e il successo internazionale arriva con il secondo album, "Those Who Tell the Truth Shall Die/Those Who Tell the Truth Shall Live Forever" del 2001. L'ultimo disco in ordine di tempo è del 2016, “The Wilderness”.

Tra dischi e live, in vent'anni il suono degli Explosions in the Sky si è dipanato tra raffinate tessiture armoniche, stratificazione strumentali in uno sterminato flusso musicale dilatato tra panorami desertici e traiettorie sonore fortemente evocative.

Ecco nei dettagli le date italiane del loro "20th anniversary tour":

MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO - TEATRO DUSE | BOLOGNA

GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO - FABRIQUE | MILANO