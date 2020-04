Gli effetti della quarantena su Pierce Brosnan sono... devastanti: scatto shock sui social

"Isolamento... e siamo solo alla sesta settimana", con queste parole Pierce Brosnan commenta lo scatto shock postato sui social, in cui appare con barba incolta e capelli arruffati, il volto sconvolto e sporco di terra e un aspetto decisamente selvaggio. Ben diverso dall'iconico personaggio in smoking di 007 e ben più simile a quello di Robinson Crusoe nel film che lo vide protagonista nel 1997. Effetti devastanti della quarantena o un divertente scherzo dell'attore ai suoi follower?

A giudicare dalle foto postate nei giorni precedenti non si direbbe proprio che Brosnan, 66 anni, se la stia passando così male, nonostante l'isolamento.

In uno scatto con la moglie Keely e i figli, ad esempio, condiviso nel giorno di Pasqua, l'attore appare tutt'altro che malmesso, in abiti hawaiani e con la tipiche collana al collo.

I fan si sono scatenati e hanno raccolto la sfida del loro beniamino ipotizzando diversi scenari. Tra questi proprio un ritorno dell'attore nei panni di Robinson Crusoe, parte due. In molti hanno invece trovato una netta somiglianza con il Brosnan/James Bond tenuto prigioniero nella Corea del Nord.



Nel ruolo di 007 Pierce ha recitato per quattro film in "GoldenEye", "Tomorrow Never Dies", "The World Is Not Enough" e "Die Another Day" del 2002.

Si è poi dilettato nel musical "Mamma Mia" accanto a Meryl Streep, sfoggiando le sue doti canore.



Una settimana fa aveva voluto omaggiare la moglie Keely Shaye Smith nel giorno del loro 26esimo anniversario di nozze: "Mio caro angelo del cuore Keely, grazie per aver portato un tale amore e così tanta bellezza nella mia vita, per aver reso questi ultimi ventisei anni la più grande gioia della mia vita ... Buon anniversario, alla mia ragazza dagli occhi castani".



Pierce e Keely si sono conosciuti l'anno prima del suo debutto in James Bond e si sono sposati nel 2001.

In precedenza l'attore era stato sposato con l'attrice australiana Cassandra Harris, Bond Girl nel film di 007 con Roger Moore "Solo per i tuoi occhi", dal 1980 fino alla morte della donna nel 1991 per un cancro alle ovaie.

Pierce è padre di tre figli, due avuti con Keely - Dylan, 23 anni, e Paris, 19, - e Sean, 36 anni, avuto da Cassandra.

È anche il padre adottivo di Charlotte e Christopher Brosnan, i due figli che Cassandra aveva avuto dal suo primo marito Dermot Harris

Charlotte è però morta all'età di 42 anni nel 2013 uccisa dalla stessa malattia che ha tolto la vita a sua madre.

Brosnan ha spesso parlato di come Keely lo abbia salvato dalla depressione seguita alle sue tragedie personali, descrivendola come "una forza senza la quale non sarei in grado di vivere".