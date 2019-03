Gli Avengers e gli Incredibili trionfano ai Kids' Choice Awards

ULTIMO E' IL CANTANTE PREFERITO DAI PIU' PICCOLI - I Kids' Choice Awards sono organizzati dal network Nickelodeon e sono assegnati grazie alle preferenze del pubblico da tutto il mondo, con il voto da casa. Per l'Italia ha trionfato Ultimo come cantante preferito, Maria Losito è stata invece scelta come internet star preferita e Vale Vedovatti è si è imposta come nuova star preferita



WILL SMITH, CHRIS PRATT E ADAM SANDLER VITTIME DELLO SLIME - La festa di quest'edizione dei Nickelodeon Kids' Choice Awards, è iniziata con il presentatore DJ Khaled che è andato tra il pubblico a salutare il figlio. La tradizionale doccia di slime verde quest'anno è toccata a Will Smith, arrivato a bordo di un tappeto volante per presentare il film "Aladdin" e Chris Pratt che ha accettato il riconoscimento come miglior spaccatutto per il ruolo in "Jurassic World: Il regno distrutto". Melma colorata anche per Adam Sandler, che si è portato a casa il titolo di miglior voce maschile in un film animato grazie al doppiaggio di Dracula in "Hotel Transylvania".