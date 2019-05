Gisella Cozzo, la voce degli spot lancia il singolo-messaggio "This Is It"

Cantautrice italo australiana, è stata consacrata Regina degli spot televisivi: la sua voce è entrata nelle case degli italiani negli anni Novanta con "Joy (I Feel Good, I Feel Fine"), nota colonna sonora dello spot della Coppa del nonno, (da lei scritta), tutt'oggi utilizzata in televisione. Ora Gisella Cozzo torna con "This Is It", un singolo che è un invito a credere in se stessi. Tgcom24 vi presenta il video in anteprima.

Ma sono tante le pubblicità a cui la Cozzo ha prestato la voce, oltre a interpretare e scrivere colonne sonore di film, fiction televisive italiane e internazionali e canzoni, anche per grandi artisti. "This Is It" è un progetto musicale immediato di genere pop country in versione acustica; musica e parole sono scritte dalla stessa cantautrice. Il brano è un vero inno ad agire e reagire, senza cadere nella facile lamentela: "Il mio motto: If you believe in yourself, others will believe in you (Se non impariamo a credere in noi stessi sarà difficile che qualcuno creda in noi... e nelle nostre capacità)".