Giorgio Montanini: "Il coma mi ha salvato dalla cocaina"

"Io ho avuto bisogno di andare in coma, sono un co***e. Tutti lo reputano un dramma, per me è stata una fortuna. Sono collassato e questo mi ha permesso di disintossicarmi e purificarmi", ha raccontato. "In ospedale la madre superiora mi disse che ero vivo per miracolo perché su cento, novantanove non si svegliano. Ero morto, avevano chiamato anche l'estrema unzione. Sono entrato in condizioni pietose, pesavo 160 chili, e ne sono uscito con le analisi perfette e senza crisi d'astinenza". Il suo corpo, infatti, ha superato le crisi quando era incosciente: "Ero legato al letto, ma menavo. Ho ammazzato di botte un povero inserviente, menavo come un fabbro". E parlando delle possibili ricadute, ha ammesso: "Devi risolvere il problema che sta alla base. Se hai i soldi e non lo risolvi, dopo due mesi riprendi a farti. Prima di andare dal pusher, devi risolvere in un altro modo con lo psicologo. Quando arrivi al loop ormai è troppo tardi".