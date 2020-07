Gigi Hadid "Paperina" celebra per Disney la giornata internazionale dell'amicizia

In occasione della Giornata internazionale dell'amicizia , che si celebra il 30 luglio, Disney ha lanciato la campagna Stay True, in onore dei 90 anni di amicizia dei "Sensational Six": Topolino e Minnie, Paperino e Paperina, Pluto e Pippo. La top model Gigi Hadid, l'attrice e attivista Yara Shahidi e Chance the Rapper hanno fatto da testimonial e contribuito con uno scatto in compagnia dei loro migliori amici.

La #MickeyFriendshipChallenge - Come parte della campagna, Disney ha lanciato l'hashtag #MickeyFriendshipChallenge e ha pubblicato clip divertenti per permettere a gruppi di amici di creare selfie, condividere momenti speciali e ringraziarsi per la sincerità dimostrata.

Topolino e Paperino amici perfetti - Con una storia condivisa che va avanti da quasi un secolo, i Sensational Six continuano a essere un simbolo dell'amicizia. Per celebrare la giornata, lo scrittore Brian Sibley ha preso ispirazione dalle avventure vissute sullo schermo da questi personaggi e ha messo in luce gli ingredienti necessari per un'amicizia duratura, dimostrando che a volte la vita può imitare l'arte.

Le 10 caratteristiche dell'amico ideale - Proprio come nei film, i dieci tratti fondamentali dell'amico ideale sono: lealtà (come Pluto che è sempre al fianco di Topolino), onestà (anche se non è sempre quello che vogliono sentire, i sei sono sempre onesti l'uno con l'altro), gentilezza (come Paperino che inizia un lavoro extra per il suo appuntamento con Paperina), comprendere i reciproci difetti (come l'irritabilità di Paperino o la sbadataggine di Pippo), condividere gli stessi interessi (come l'amore per la pesca di Topolino e Pluto).

Bisogna inoltre saper accettare le differenze (non importa se sei spiritoso come Paperina o allegro e spensierato come Pluto), sostenere le reciproche ambizioni (come Topolino, che ha sempre sostenuto la carriera e le aspirazioni di Minnie), condividere lo stesso senso dell'umorismo (puoi ridere sempre come Topolino, o fare battute comiche come Pippo), dedicare il proprio tempo all'altro (un tema ricorrente con Topolino e Minnie) ed essere premurosi (una caratteristica dimostrata dalle feste di compleanno a sorpresa che i sei pianificano per ciascuno ogni anno).



