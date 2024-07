Giffoni Film Festival, tutti i vincitori della 54esima edizione

Nella sezione Generator +13 il premio "Unicredit Special Award" è andato al film "The Major Tones" (Argentina/Spagna) della regista Ingrid Pokropek, "per il modo in cui racconta con delicatezza i temi della solitudine e le relazioni familiari ma, soprattutto, per la sensibilità con cui affronta, attraverso le paure adolescenziali di Ana, la ricchezza che si cela dietro le diversità”. Il premio Cgs (Cinecircoli Giovanili Socioculturali) - “Percorsi Creativi 2024 The Cgs Award (Social-cultural Cineclub for Young People) “Percorsi Creativi 2024”, nella sezione GENERATOR +13 ha premiato il film WE GROWN NOW (USA) della regista Minhal Baig, "perché tratta tematiche ancora molto attuali, come quelle dei pregiudizi razziali e delle povertà sociali relegate in uno spazio definito e separato dal resto del tessuto urbano".