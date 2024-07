Al Giffoni Film Festival l'omaggio del boliviano Vinko Tomicic a Vittorio De Sica con "Ladro di cani"

In "Ladro di cani" a essere rubata non è una bicicletta, come nel film di De Sica, ma un cane. In uno scenario di grandissima povertà c’è l'essere rimasti orfani, c’è quell'infanzia finita troppo presto o forse mai cominciata in nome di un lavoro duro come quello dello sciuscia'. E non importa se la città è la Paz in Bolivia e non è Roma, il richiamo a Vittorio De Sica seppur da cosi' lontano prende il cuore.

Proprio a La Paz tutte le mattine, Martín, lustrascarpe di professione, cammina percorrendo i ripidi vicoli verso il centro della città. L'infanzia è per lui un lontano ricordo e, come tutti i suoi colleghi, indossa un passamontagna per nascondere il viso. Condivide una stanza con l'amico Sombras, suo compagno di sventure, entrambi ospitati di nascosto nella casa di una anziana aristocratica grazie al sostegno della domestica. La loro condizione è precaria e il suo animo tormentato dal desiderio di una vita migliore ma la sua sofferenza maggiore è legata al fatto di non avere genitori. Nella sua immaginazione, intrisa di speranza pensa che uno dei suoi clienti migliori, il signor Novoa, sia suo padre. L'uomo è un sarto solitario molto devoto al suo pastore tedesco, Astor, che tratta come un figlio. Martín escogita un piano: rubare Astor per avvicinarsi al signor Novoa, con la speranza di ottenere finalmente il riconoscimento paterno.