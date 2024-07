Gli incontri con 250 giovani, under 30, nella sezione Impact!, vedranno tra gli interlocutori Paolo Bonolis, la scrittrice Viola Ardone, l'astronauta Walter Villadei, il giornalista Paolo Celata e molti altri. Oltre 26, invece, gli eventi speciali, tra cui l'attesissima presentazione di "Parthenope" di Paolo Sorrentino con Celeste Della Porta, Dario Aita e Daniele Rienzo; il regista premio Oscar sarà in collegamento per rispondere alle domande dei giurati in sala. E ancora: "Tutto chiede salvezza 2" con la proiezione del primo episodio della nuova stagione, in sala ci saranno Federico Cesari e Fotin Peluso, mentre la new entry Drusilla Foer in collegamento. Tra gli eventi speciali anche "Sul più bello - la serie" con la presenza di tutto il cast; "Sospesi" di Paolo Ruffini con gli ospiti della Comunità di San Patrignano; Valeria Golino con "L'arte della gioia" insieme a Tecla Insolia, Alma Noce e Giuseppe Spata; il progetto pedagogico di Ciaopeople "Metamostri"; e "Il ragazzo dai pantaloni rosa", con la presenza della madre di Andrea, ragazzo di cui il film parla che portava come sé il peso del bullismo, prima di togliersi la vita. Teresa Manes, mamma di Andrea, racconterà ai ragazzi questa storia di ferite ma anche d'amore (nel cast del film Claudia Pandolfi, Samuele Carrino, Andrea Arru, Sara Ciocca).