Giappone, morta improvvisamente la popstar Hirata Runa: aveva solo 8 anni | Cinque giorni prima l'ultimo concerto

Hirata Runa era nata a Nagoya, a metà strada tra Kyoto e Tokyo in Giappone. Fin da giovanissima era entrata a far parte delle Dianna Project, un gruppo idol. Si tratta di gruppi musicali formato da artisti giovani e giovanissimi, che vengono gestiti da un'agenzia di spettacolo e che diventano celebri per il loro carisma, la loro immagine e la forte connessione emotiva che creano con i fan. L'ultimo post la bambina lo aveva dedicato proprio alle fan: "Grazie anche per oggi, ho apprezzato molto. È stato davvero divertente". Cinque giorni dopo, è deceduta per un'infezione del muscolo cardiaco. "Runa ha trascorso un terzo della sua vita come idol… Vi preghiamo di lasciarla in un angolo dei vostri cuori come una idol eterna", il messaggio della famiglia.