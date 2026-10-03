Giappone, morta improvvisamente la popstar Hirata Runa: aveva solo 8 anni | Cinque giorni prima l'ultimo concerto
L'annuncio del suo gruppo Dianna Project e della famiglia: "Si è spenta serenamente, tenetela per sempre nel vostro cuore"
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È morta improvvisamente cinque giorni dopo essersi esibita in un concerto per migliaia di fan Hirata Runa, giovanissima pop star giapponese di soli 8 anni. La bambina, membro del gruppo idol Dianna Project, è deceduta a fine settembre a causa di una miocardite fulminante. A confermarlo in un post social la sua famiglia e la sua agenzia: "Si è spenta serenamente".
La nota del gruppo idol
"Siamo spiacenti di informarvi che Hirata Runa è venuta a mancare a causa di una miocardite derivante da un virus", si legge nel comunicato diramato dal gruppo idol Dianna Project. "Esprimiamo la nostra più profonda gratitudine a tutti i fan che hanno sostenuto Hirata Runa e a tutte le persone coinvolte che hanno fornito assistenza. Per rispetto dei sentimenti della famiglia in lutto, chiediamo gentilmente di astenersi dal fare richieste individuali, interviste o porre domande sui social media riguardo a questa vicenda".
Chi era Hirata Runa: "Tenetela nel vostro cuore per sempre"
Hirata Runa era nata a Nagoya, a metà strada tra Kyoto e Tokyo in Giappone. Fin da giovanissima era entrata a far parte delle Dianna Project, un gruppo idol. Si tratta di gruppi musicali formato da artisti giovani e giovanissimi, che vengono gestiti da un'agenzia di spettacolo e che diventano celebri per il loro carisma, la loro immagine e la forte connessione emotiva che creano con i fan. L'ultimo post la bambina lo aveva dedicato proprio alle fan: "Grazie anche per oggi, ho apprezzato molto. È stato davvero divertente". Cinque giorni dopo, è deceduta per un'infezione del muscolo cardiaco. "Runa ha trascorso un terzo della sua vita come idol… Vi preghiamo di lasciarla in un angolo dei vostri cuori come una idol eterna", il messaggio della famiglia.